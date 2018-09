Ciro recebe propostas de entidades da área da saúde durante evento em SP

30/09/2018 | 11:42



O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, recebeu propostas de representantes da área da saúde, durante evento neste domingo, 30, na capital paulista. Uma carta do Conselho Federal da Enfermagem foi entregue ao presidenciável pedindo apoio para a categoria e acesso à população para saúde de qualidade.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) preparou um documento feito por todas as entidades médicas do Brasil com dados demográficos que mostram os locais onde faltam médicos no País.

Líderes de segmentos específicos, como da área odontológica , pediátrica e da educação física também fizeram seus pleitos.

Sua candidata a vice, Kátia Abreu, também estava presente.