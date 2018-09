Boris Johnson diz que plano de Theresa May para Brexit é 'insano'

30/09/2018 | 11:23



O ex-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, classificou o plano da primeira-ministra britânica Theresa May para saída da União Europeia de "insano", alimentando as tensões no país enquanto o partido do Partido Conservador realiza a sua conferência anual.

Johnson disse ao Sunday Times que o plano Brexit de May não funcionará, particularmente as propostas que exigiriam que o Reino Unido coletasse tributos da UE e vice-versa. Johnson disse que isso é "totalmente absurdo". "A ideia de que poderíamos pedir aos funcionários de alfândega em Dubrovnik (Croácia) e Santander (Espanha) para cobrar tarifas exclusivamente britânicas é insana, e ninguém acha que pode funcionar."

O plano de May manteria o Reino Unido no mercado único da UE para bens, enquanto deixaria o país livre para escrever suas próprias regras sobre serviços e fechar acordos de livre comércio com terceiros. Os líderes da UE rejeitaram essa ideia, dizendo que o Reino Unido quer os benefícios da adesão ao bloco sem aceitar suas responsabilidades. Fonte: Associated Press.