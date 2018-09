Lindsay Lohan tenta roubar criança refugiada e leva soco na cara

30/09/2018 | 11:11



Para quem achou que Lindsay Lohan estava finalmente colocando sua vida nos eixos e que não veríamos uma nova polêmica da atriz tão cedo, se enganou redondamente! Na noite do último sábado, dia 29, a ruiva se envolveu em uma confusão para lá de inusitada e foi bastante criticada nas redes sociais.

Tudo começou quando Lindsay, enquanto caminhava pelas ruas de Moscou, na Rússia, encontrou um grupo de refugiados. Ela filmava e fazia uma live em seu Instagram:

- Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês uma família que eu conheci, eles são refugiados da Síria. Eu vou apresentar eles para vocês.

A atriz oferece uma estadia para a família em um quarto de hotel, mas eles a ignoram. As coisas começam a ficar feias quando ela segue os refugiados e os acusa de fazer tráfico humano com as crianças, que continuam seguindo seus pais:

- Gente, vocês estão indo pelo caminho errado, meu carro está aqui, venham! Eles estão traficando crianças, eu não vou sair até que eu leve vocês, agora eu sei quem você é, não f***m comigo!

Ela continua indo atrás da família:

- Você está arruinando a cultura árabe fazendo isso. Você está levando essas crianças para onde elas não querem ir. Estou com vocês. Não se preocupe, o mundo inteiro está vendo isso agora, eu lutarei para sempre, eu ficarei com vocês, não se preocupe.

Lindsay não desiste e tenta pegar na mão de uma das crianças. É então que uma mulher adulta, que parece ser a mãe dos pequenos, dá um soco bem no rosto da atriz. Ela vira a câmera e com uma expressão chocada, se limita a terminar a live e dizer:

- Eu estou em choque agora, estou tão assustada!