Morre, aos 89 anos de idade, a cantora Angela Maria

30/09/2018 | 11:11



Conhecida como uma das rainhas do rádio e dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, Angela Maria morreu aos 89 anos de idade, em São Paulo, no noite do dia 29 de setembro. A cantora estava internada há 34 dias no Hospital Sancta Maggiore, e não resistiu a uma infecção generalizada.

Quem deu a triste notícia foi o marido de Angela, Daniel D'Angelo, através de um vídeo emocionado ao lado de um dos filhos adotivos do casal, Alexandre:

- É com meu coração partido que eu comunico a vocês que a minha Abelim Maria da Cunha, e a nossa Angela Maria, partiu, foi morar com Jesus.