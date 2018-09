Trump e rei da Arábia Saudita discutem preços do petróleo

30/09/2018 | 10:32



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu os preços globais do petróleo com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, em uma ligação telefônica em meio ao pedido do líder norte-americano para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduza os preços da energia.

A agência estatal de notícias saudita reportou a ligação no sábado à noite, dizendo que "os esforços para manter a oferta para garantir a estabilidade do mercado de petróleo e o crescimento da economia global" foram discutidos pelos dois líderes. Autoridades norte-americanas confirmaram a ligação, mas não deram detalhes.

Trump, enfrentando pressão política em casa, vem pedindo à Opep e aos aliados norte-americanos, como a Arábia Saudita, que aumentem sua produção para reduzir os preços globais do petróleo.

O petróleo Brent agora está sendo negociado acima de US$ 80 por barril. Analistas dizem que os preços provavelmente subirão com a retomada das sanções norte-americanas contra o Irã em novembro. Fonte: Associated Press.