China: PMI de serviços (oficial) sobe para 54,9 em setembro

30/09/2018 | 09:40



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China subiu de 54,2 em agosto para 54,9 em setembro, maior patamar em três meses, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pela Trading Economics projetavam 54,8. Leituras acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade no segmento.

O subíndice de construção subiu de 59,0 em agosto para 63,4 em setembro, enquanto o subíndice que mede a atividade das empresas ficou estável em 53,4. Fonte: Dow Jones Newswires.