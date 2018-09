China: PMI industrial (oficial) cai para 50,8 em setembro

30/09/2018 | 09:40



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China caiu de 51,3 em agosto para 50,8 em setembro, atingindo o menor patamar em sete meses, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, que projetavam queda para 51,2. Fonte: Dow Jones Newswires.