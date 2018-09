Azulão desafia Rio Claro com meta de manter invencibilidade

da Redação



30/09/2018 | 07:00



O São Caetano tentará manter o ritmo da primeira fase e a invencibilidade na Copa Paulista. A equipe, que visita o Rio Claro, no Estádio Augusto Schimidt Filho, às 15h, mantém os pés no chão, mas nem pensa em tropeçar. “Não existe nenhuma avaliação diferente. É uma competição igual, não tem ninguém muito acima do outro. Então, vamos com toda a concentração, a disposição e a responsabilidade para esse jogo difícil. Confronto fora de casa sempre tem dificuldade. Tenho certeza que não será diferente. Mas existe um São Caetano que já mostrou que é uma equipe forte e temos o nosso objetivo”, disse o técnico Pintado.