São Bernardo não pontua em estreia da segunda fase da Copa Paulista

Miriam Gimenes



30/09/2018 | 07:00



Em jogo de estreia ontem pela segunda fase da Copa Paulista contra o Ferroviária, o São Bernardo não obteve resultado positivo. Contrariando a vantagem do mando de jogo, já que a partida foi em casa, no Estádio 1° de Maio, o Tigre não marcou nenhum gol, enquanto o adversário movimentou duas vezes a rede.

É fato que já era esperado um jogo difícil, como adiantou o técnico Wilson Júnior em entrevista ao Diário. Isso porque a Locomotiva foi líder do Grupo 2, com 22 pontos, e dispõe no elenco de um dos artilheiros da competição, o meia Tom. Mas nos primeiros 45 minutos o jogador da Ferroviária não fez valer a fama de goleador e a partida desenrolou sem muita chance de gols para os dois times, tanto que terminou em 0 a 0.

Porém, ainda no início do segundo tempo o adversário do Tigre abriu o placar, com gol de Caio Mancha, após lançamento de Léo Artur. Treze minutos depois, o mesmo Mancha marcou seu segundo gol, o que parece ter abatido de vez o time do Grande ABC. Lucas Lino teve chance de diminuir o placar no fim do jogo, sem sucesso. O Tigre enfrenta na quarta-feira o Olímpia, às 20h, no Estádio Maria Tereza Breda.

Técnico afirma que time se perdeu após gol do adversário

O técnico Wilson Júnior disse que sua equipe conseguiu impor o ritmo de jogo no primeiro tempo, mas sofreu o baque quando o adversário abriu o placar. “Depois do gol ficamos totalmente irreconhecíveis, nos perdemos na marcação e no jogo, começamos a tomar algumas decisões individuais, não pensamos mais no coletivo. Cada um quis resolver da maneira errada e levamos o segundo gol. Poderia até ter vindo o terceiro”, analisa.

Segundo ele, a inexperiência de alguns jogadores refletiu no resultado negativo. “Agora tenho de trabalhá-los, corrigi-los e direcioná-los para conseguirmos a nossa classificação”, completa Júnior, que pretende rever a escalação do time para a partida de quarta-feira.