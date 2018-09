Bolsonaro tem alta do hospital em dia marcado por protestos

Yara Ferraz



30/09/2018 | 07:00



O deputado federal e candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) deixou ontem o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após 23 dias internado por conta de uma facada durante ato em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele saiu do local sem dar entrevistas e chegou em sua casa, no Rio de Janeiro, às 17h40.

O voo registrou atraso de cerca de 20 minutos na decolagem por causa da presença de Bolsonaro e foi marcado por tumulto, vaias e aplausos. Dois passageiros se retiraram. Carros com agentes da Polícia Federal esperavam o candidato na pista de desembarque do Aeroporto Santos Dumont.

Aos gritos de “o capitão voltou”, grupo de eleitores esperava pelo candidato na porta do condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio. Com bandeiras de apoio ao candidato e usando roupas verdes e amarelas, o grupo era pequeno, mas ruidoso. Até duas horas após a chegada do candidato – que entrou direto sem falar com ninguém e que, por recomendação médica, ainda não deve sair em campanha – havia muita gente na porta. Assim como este, outros protestos pró-Bolsonaro foram registrados em todo o País.

ATOS

O dia também foi marcado por atos contra a candidatura do político pelo Brasil e pelo mundo. O movimento foi organizado, na sua maioria por mulheres mobilizadas nas redes sociais por conta da hashtag #EleNão, principalmente na página Mulheres Unidas contra Bolsonaro, no Facebook.

A manifestação no Largo da Batata, em Pinheiros, zona Oeste de São Paulo, uniu multidão e colocou lado a lado eleitores e militantes do PSOL ao PSDB, passando por Rede, PDT, PCdoB e PSTU. Todas as candidatas que estão na disputa presidencial, exceto a senadora Ana Amélia (PP-RS), vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), passaram pelo ato, que reuniu 150 mil pessoas, segundo os organizadores, porém a PM (Polícia Militar) não fez estimativas.

Estavam presentes a ex-ministra Marina Silva, candidata da Rede, a senadora Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro Gomes (PDT), a deputada estadual Manuela d’Avila (PcdoB), vice de Haddad (PT), a líder indígena Sonia Guajajara (PSOL), vice de Guilherme Boulos (PSOL). Para evitar críticas sobre o uso político do evento, elas optaram por não fazer uso do carro de som, que estava aberto somente para mulheres.

No Rio de Janeiro, manifestantes contrários a Bolsonaro lotaram a praça da Cinelândia e marcharam até a Praça XV, no Centro. No local, um palco foi preparado para apresentações teatrais e shows. Em Brasília o protesto foi na Torre de TV e pelas estimativas da Polícia Militar, foram 7.000 manifestantes. Os organizadores falam em 30 mil pessoas.

Também foram registrados atos na Espanha, França, Portugal, México, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros países.