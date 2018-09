Peixe tenta suprir ausência de Gabriel para deslanchar

João Victor Romoli



30/09/2018 | 07:00



Com 33 pontos, o Santos tenta se afastar da zona de rebaixamento para voltar a sonhar com o G-6 – grupo dos classificados à Libertadores – do Brasileiro. Pelo menos esse é o pensamento do técnico Cuca, que passará por prova de fogo hoje contra o Atlético-PR, às 16h, na Vila Belmiro.

Isso porque o treinador não terá o atacante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, deve ter Eduardo Sasha como substituto. “Temos que olhar para baixo, sair desta situação e, se pensamos em Libertadores, temos que vencer domingo (hoje). Adversário descansado e em bom momento, mas jogamos na nossa casa e temos que fazer por onde para vencer”, fez questão de ressaltar Cuca.

Ainda ontem, em assembleia-geral realizada na Vila Belmiro, os sócios do clube reprovaram os dois pedidos de impeachment contra o presidente José Carlos Peres, cujo mandato termina em 2020.