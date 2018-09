Em duelo de reservas, Verdão e Cruzeiro se reencontram

João Victor Romoli



Buscando esquecer a eliminação na Copa do Brasil para tentar assumir a liderança do Brasileirão já nesta rodada – tem 50 pontos, contra 51 do São Paulo –, o Palmeiras irá reencontrar o Cruzeiro hoje. Os times, que se enfrentam às 11h, no Estádio do Pacaembu – o Allianz Parque terá show do tenor italiano Andrea Bocelli –, prometem duelo acirrado, principalmente pela briga generalizada após a partida de quarta-feira pela Copa do Brasil.

O técnico Luiz Felipe Scolari, porém, pediu aos jogadores que o confronto em Belo Horizonte seja esquecido e que nada do que ocorreu no empate por 1 a 1 siga em frente. “Tomara, rezo e peço, por favor, que fique tudo acabado. Que seja um jogo de futebol normal, que os jogadores se comportem”, disse.

Pivô da confusão, o atacante Sassá, da Raposa, não atuará hoje para evitar mais conflitos. Os times, aliás, serão muito diferentes, já que os dois terão confrontos pela Libertadores durante a semana.

O Verdão, no entanto, não deve poupar tanta energia, uma vez que trata a partida como fundamental para chegar à liderança do Brasileirão. A equipe confia em tropeço do São Paulo para assumir a ponta ainda nesta rodada.

Do lado mineiro, destaque para o experiente atacante Fred, que volta após cinco meses e 16 dias, recuperado de rompimento no ligamento cruzado anterior.