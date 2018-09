Sicredi oferece linhas de crédito para construtoras das sete cidades

da Redação



A cooperativa de crédito Sicredi e a Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras de Condomínios) selaram parceria a fim de beneficiar construtores associados com pacote de serviços bancários com taxas e condições exclusivas. Serão destinados R$ 60 milhões para construtoras interessadas em garantir fôlego financeiro, como recurso para capital de giro ou crédito para compra de terrenos.

De acordo com a cooperativa, que vem investindo neste ano R$ 4,5 milhões para expandir sua operação no Grande ABC, com 12 agências na região, o crédito para impulsionar os negócios, por exemplo, tem prazo de 36 meses com taxas de 1,39% ao mês, cuja operação terá como garantia o imóvel, ou seja, o estoque.

O presidente da Acigabc, Marcus Santaguita, afirma que vem negociando com diversas instituições, desde o começo do ano, para atender ao pedido de construtoras que enfrentaram dificuldades para obter crédito em período de instabilidade e com índices de distrato de imóveis em 40%. “A prioridade das construtoras ainda é zerar os estoques. Porém, com a obtenção de crédito, as empresas podem pensar em construir novos empreendimentos ainda neste ano, oferecer novos produtos e, consequentemente, diminuir dívidas e reaquecer o mercado imobiliário.”

A promessa da cooperativa é desburocratizar o relacionamento com os clientes. “Cinco bancos são responsáveis por 85% do mercado no Brasil e a maioria trabalha de forma sistematizada. Com uma crise, os bancos são críticos, olham ao setor como um todo em relação ao fator de risco e não disponibilizam linha de crédito. A Sicredi se diferencia por avaliar cada situação individualmente”, disse o presidente Jaime Bass. <TL>