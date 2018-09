Para lembrar Antonio Buonfiglio, 26 anos depois

Ademir Médici



30/09/2018 | 07:00



“Custou, mas veio a justa reparação. Nosso trabalho não foi em vão”...Do refrão do Hino de São Bernardo, composição de João Gomes (música) e Wallace Simonsen (letra).

Ao programar e presidir a sessão solene comemorativa ao centenário de instalação da Câmara Municipal de São Bernardo (1892-1992), o vereador Antonio Buonfiglio organizou um verdadeiro arco entre o passado e presente político regional.

Foi em 29 de setembro de 1992. E o local escolhido, o velho prédio da Câmara Municipal, significou o coroamento de um movimento de memória vitorioso: o SOS Câmara do ABC.

Naquela tarde, o poder político oficial de São Bernardo reconhecia o esforço do movimento e sinalizava que o espaço da Rua Marechal Deodoro, 1.325, deveria, enfim, servir como referência à história da cidade.

Vinte e seis anos se passaram. O prédio da velha Câmara resiste. Recentemente foi reformado. Ainda exige obras complementares. Na prática, serve aos propósitos defendidos pelo SOS Câmara. É um espaço cultural.

NOMES, SAUDOSOS NOMES

Mais de um quarto de século depois, Memória publica essas fotos como um preito de homenagem ao Toninho Buonfiglio, que recentemente nos deixou. Para a história local, aquela sessão foi uma das suas obras mais importantes como parlamentar e presidente da Câmara de São Bernardo.

Nas fotos, gente da cidade que também partiu:

Hygino Baptista de Lima, ex-prefeito, neto do coronel João Baptista de Oliveira Lima.

Odette Tavares Ballinghausen, a grande agitadora cultural de São Bernardo.

Conrado Bruno Corazza, engenheiro. Ele registrou passagens históricas da sua cidade e Santo André.

Padre Antoninho Cervini. Correu mundo, mas escolheu São Bernardo como a sua terra em definitivo.

João Bosco Vallin Marques. Jornalista. O chefe de cerimonial que um dia parou a comitiva do presidente Ernesto Geisel que se dirigia a Capuava para que ele visitasse o Paço de São Bernardo. Vários livros editados sobre a história política municipal.

Mauricio Caetano de Castro Filho. Filho da deputada Tereza Delta. Vereador. Presidente do Legislativo. Toda força à memória local.

Nelson Corazza. Empresário de móveis. Até o fim da vida preocupado com a economia brasileira. Vários estudos realizados. “Basta aplicar a tabela price’, dizia.

n Com seu carrão, Fídia Zamboni, o que desenhou os logotipos do Movimento SOS Câmara.

RECONHECIMENTO

Entre nós, mostram as fotos, dois advogados importantes, o ex-prefeito Tito Costa e o prefeito Mauricio Soares. Mais Geraldo Morassi e José Ramos de Oliveira. Eles também prestigiaram a festa do primeiro centenário da Câmara Municipal de São Bernardo em 1992, cerimônia que deve ser creditada ao esforço de Toninho Buonfiglio, a quem dedicamos a Memória deste domingo.

Memória guarda todo o material do Movimento SOS Câmara do ABC. Fotos, reportagens, listas de presença às reuniões, cópias dos abaixo-assinados preenchidos naqueles fins de semana que já vão longe. Dá para pontuar os verdadeiros nomes de quem lutou pela preservação do prédio.

Entre as assinaturas colhidas, a do jurista Diógenes Gasparini, a quem abordamos pessoalmente quando passando na calçada do prédio do século 19.

– Dr. Diógenes, assina com a gente. Queremos salvar este prédio.

– Mas é claro, este prédio é uma referência da história da cidade.

Toninho Buonfiglio, muito obrigado!

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6871

Manchete – Um morto e cinco feridos no sequestro do Boeing 737 da Vasp em Goiânia. O sequestrador matou o copiloto Salvador Evangelista e depois foi preso.

São Bernardo – Clube do Mesc desvia água e é autuado pelo Departamento de Água e Esgoto.

Política – Candidatos de São Caetano lavam roupa suja na TV. Antonio Russo e Horácio Netto discutem na gravação do Programa Ferreira Neto. Tortorello ameaça retirar candidatura.

EM 30 DE SETEMBRO DE...

1918 – Anúncio: vende-se uma excelente olaria na Estação de São Bernardo (hoje Santo André), com fornos, amassadores, casas, cocheiras. O terreno mede dois alqueires. Valor: metade do preço.

A gripe espanhola foi debelada, informa o almirante Frontini, comandante da esquadra brasileira em operações de guerra. Navios brasileiros se acham prontos para prosseguirem em missão na Europa.

Nota – As notícias seguintes demonstrariam que o surto da gripe espanhola estava apenas se iniciando.

A guerra. Do noticiário do Estadão: a capitulação da Bulgária.

HOJE

Dia da Secretária

Dia Nacional do Jornaleiro

Dia do Ferroviário

Dia Internacional da Navegação

Dia Mundial do Tradutor

SANTOS DO DIA

Jerônimo. Nasceu na Iugoslávia no ano 340. Foi um dos grandes escritores do seu tempo.

Francisco de Borja

Gregório (o Iluminador).