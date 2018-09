Assaltos marcam ano andreense

Anderson Fattori



30/09/2018 | 07:00



Seria cômico se não fosse trágico. Alguns jogadores do Santo André viveram situação bastante inusitada nesta temporada. Os zagueiros PV e Marcão, o volante Matheus Damião e os meias Emerson Silva e Guilherme Macedo foram vítimas de dois assaltos traumáticos. O primeiro foi em março, quando o quinteto estava emprestado ao Paranavaí, da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, e teve todos os materiais do ônibus furtados. O outro foi há 13 dias, quando o grupo estava no alojamento do Santo André, em frente ao Estádio Bruno Daniel.

No primeiro, pelo menos os jogadores não tiveram contato com os bandidos. Eles estavam hospedados em hotel no centro de Curitiba se preparando para o duelo contra o Independente São Joseense, quando na madrugada, ladrões arrombaram o ônibus da equipe que estava estacionado e levaram absolutamente todo material do clube, como uniformes, bolas e chuteiras.

Na ocasião, outros times ajudaram para que o Paranavaí pudesse entrar em campo algumas horas após o assalto. O Atlético-PR, por exemplo, enviou jogo completo de uniformes e o Maringá, as chuteiras. Nos dias seguintes o Palmeiras também mandou pares de chuteiras. “Foi difícil. Não vimos nada. Quando acordamos o pessoal falou que o ônibus tinha sido aberto e as roupas roubadas. Jogamos com o uniforme do Atlético Paranaense, foi uma situação bastante inusitada”, lembrou PV. Na ocasião, o Paranavaí perdeu do Independente São Joseense por 1 a 0.

Quando voltaram ao Santo André para a disputa da Copa Paulista, os jogadores acharam que tinham superado o episódio, mas há quase duas semanas foram surpreendidos na casa alugada pelo clube para alojar os atletas. Era segunda-feira à noite quando três homens armados invadiram o local, renderam os jogadores e levaram o que conseguiram. Entre os itens roubados estavam roupas, celulares, vídeo-game e outros equipamentos eletrônicos.

“Ficamos sem reação. Eles entraram armados na casa, anunciaram o assalto e foram pegando as nossas coisas. Não sabíamos nem o que fazer direito. Meu mesmo levaram todas as roupas. Fiquei só com a que estava no corpo”, lamentou PV.

O jogador, que é do Recife, teve dificuldade para explicar aos parentes que não tinha acontecido nada com eles. “Fiquei um dia sem celular. Claro que os familiares ficaram preocupados, mas graças a Deus só foram bem materiais”, ressaltou. Além do quinteto que estava no Paranavaí, outros cinco jogadores conversavam na casa no dia do assalto, entre eles o atacante Natan, que pertence ao Corinthians, não mora no local, mas também foi surpreendido.

Depois do episódio, o clube tomou algumas providências, como a troca das fechaduras, conserto de alguns vidros e contratou um segurança para dar apoio aos jogadores. A casa é alugada há mais de dez anos pelo Santo André e essa foi a primeira vez que aconteceu algo parecido. O clube também está tentando repor os bens que foram roubados dos atletas. Agora mais calmos, os jogadores tentam retomar a confiança. “Esperamos não mais passar por isso”, finaliza PV.

Santo André espera que Bruno Daniel faça diferença hoje contra o Red Bull

Fazer do Bruno Daniel diferencial é a meta do Santo André para avançar na Copa Paulista. Na primeira fase, o clube jogou seis vezes em seu estádio – venceu três e perdeu três. Hoje, às 15h, diante do Red Bull, o Ramalhão espera contar com a força da torcida para iniciar bem a segunda fase.

O técnico José Carlos Palhavam elogiou a segunda metade da primeira fase, quando o clube apresentou evolução. Já são quatro jogos de invencibilidade – três vitórias e um empate –, além de dois resultados positivos seguidos no Bruno Daniel. “Agora vamos atrás do equilíbrio, tanto dentro como fora de casa”, comentou. “Bons resultados trazem confiança e isso facilita o trabalho. Sabemos que será difícil, mas vamos buscar a vaga”, acrescentou.

O treinador terá dois desfalques. O zagueiro Héliton e o meia Emerson Silva estão suspensos e serão substituídos por GB e Guilherme Garré. Natan, que foi titular em boa parte da primeira fase, está recuperado de desconforto muscular, mas fica no banco de reservas.