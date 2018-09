Olímpio crê que PT herdará votos tucanos

Daniel Tossato



29/09/2018 | 21:06



Em provável disputa entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da corrida presidencial, o candidato ao senado pelo PSL, deputado federal Major Olímpio, acredita que eleitores do PSDB devem migrar seus votos para o candidato petista. “Ainda acredito na vitória de Bolsonaro no primeiro turno, mas acho que os eleitores do PSDB acabarão escolhendo Fernando Haddad. PT e PSDB são como irmãos gêmeos, vivem brigando, mas são parecidos”, disse.

Na sexta-feira, pesquisa Datafolha indicou liderança de Bolsonaro com 28%, enquanto Haddad segue na segunda colocação, com 22%. Em simulação de segundo turno, Haddad atingiria 45%, enquanto Bolsonaro ficaria em segundo com 39%.

“Pode ser que alguns eleitores do PSDB, que adotam postura antipetista, acabem votando em nosso candidato, mas a liderança do partido tucano acabaria pedindo voto para o PT”, afirmou Olímpio. “PT e PSDB agem em conjunto na corrupção”, emendou.

No cenário para o Senado, em pesquisa realizada pelo instituto Ibope, na terça-feira, Major Olímpio aparece na terceira posição, empatado com a candidata do PSDB Mara Gabrilli, em segundo, com 15% das intenções de voto. O mesmo levantamento aponta Eduardo Suplicy (PT) em primeiro, com 28%. “Ainda tenho tempo para reverter os votos e conseguir uma das vagas para o Senado. Temos que renovar as cadeiras”, disse o candidato.

Para conquistar esses votos, segundo o postulante, o partido organizou carreatas em todo o Estado de São Paulo para o fim de semana. No Grande ABC, a comitiva tem previsão de concentração na praça da Igreja Matriz de São Bernardo, às 9h30, hoje.

MOURÃO

Major Olímpio também opinou sobre declarações polêmicas do candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, general Hamilton Mourão (PRTB), que acabaram criando ruído entre a cúpula do PSL.

Na semana passada, Mourão participava de uma palestra com empresários quando disse que o 13º salário é uma “jabuticaba brasileira”, dando a entender que somente no País existe esse tipo de remuneração. “Ao meu ver, isso demonstra que o general não tem conhecimento da Constituição. Isso é cláusula pétrea, ninguém pode mexer”, disse Olímpio.