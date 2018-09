Elon Musk, da Tesla, fecha acordo com governo e paga US$ 40 milhões em multas

29/09/2018 | 19:00



O CEO da Tesla, Elon Musk, e a empresa de carros elétricos concordaram em pagar um total de US$ 40 milhões e fazer uma série de concessões em um acordo para encerrar uma ação do governo norte-americano alegando que Musk enganou os investidores com declarações enganosas sobre uma proposta de compra da empresa.

A Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM) anunciou o acordo neste sábado, apenas dois dias após entrar com um processo buscando destituir Musk como CEO.

O acordo exigirá que Musk renuncie ao cargo de presidente do conselho por pelo menos três anos, mas poderá permanecer como CEO. Fonte: Associated Press.