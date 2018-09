Com gol de calcanhar de Everton, Grêmio bate Flu nos acréscimos e cola no líder

29/09/2018 | 18:28



O técnico Renato Gaúcho escalou um time todo reserva, mas contou com a estrela de um titular para vencer o Fluminense, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Everton saiu do banco de reservas para marcar o único gol da partida, de calcanhar, aos 47 minutos do segundo tempo.

A terceira vitória seguida coloca o Grêmio de vez na briga pelo título do Brasileirão. Com 50 pontos, o time tricolor gaúcho diminuiu a diferença para o líder São Paulo para apenas um ponto. Por outro lado, o Fluminense estacionou nos 34 e segue na zona intermediária, mais preocupado com o rebaixamento.

Diante de um Grêmio praticamente todo reserva, o Fluminense criou a primeira chance logo aos três minutos. Everaldo fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou para trás, mas Sornoza pegou errado. O time gaúcho encontrava dificuldades para criar lance de perigo, já que os donos da casa faziam uma linha de seis jogadores sem a bola.

Aos 13, Dodi recebeu lançamento de Ibañez nas costas da defesa e tentou o toque por cobertura, mas a bola saiu ao lado do gol. A primeira finalização do Grêmio veio através de Douglas, que mandou nas mãos de Júlio César. O duelo caiu de produção e ficou bastante concentrado no meio-campo.

Na beira do gramado, Renato Gaúcho mostrava muita irritação com o comportamento do Grêmio neste primeiro tempo, principalmente no setor ofensivo. Alguns torcedores vaiaram o time carioca na saída do gramado.

O Grêmio voltou com outra postura do intervalo e reclamou de dois pênaltis não marcados pelo árbitro antes dos dez minutos. Depois disso, aos 12, Ayrton Lucas recebeu passe de Sornoza e bateu para defesa de dois tempos de Paulo Victor.

A melhor oportunidade do jogo até então foi criada pelo Fluminense. Marcos Júnior, que havia acabado de entrar, bateu na saída do goleiro, mas Marcelo Oliveira conseguiu impedir o gol. Aos 33, Richard Lucas recebeu de Sornoza, dominou e finalizou no cantinho. Paulo Victor se esticou todo e mandou para escanteio.

Aos 41 minutos, o Grêmio teve um gol anulado depois da bola bater no braço de Thaciano no rebote de Júlio César e entrar. Depois foi a vez de Thonny Anderson parar no goleiro do Fluminense. No último lance do jogo, Everton recebeu passe dentro da área e bateu de calcanhar na saída de Júlio César, garantindo a vitória para o time gaúcho.

Pelo Brasileirão, o Fluminense volta a campo só no dia 8 de outubro, contra o Paraná, às 20 horas, no Maracanã, enquanto o Grêmio recebe o Bahia no próximo sábado, às 21 horas, em Porto Alegre. Os jogos são válidos pela 28.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 GRÊMIO

FLUMINENSE - Júlio César; Ibañez, Gum e Digão; Léo (Matheus Norton), Dodi, Richard, Sornoza (Kayke) e Ayrton Lucas; Luciano e Everaldo. Técnico: Marcelo Oliveira.

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Jean Pyerre (Thonny Anderson), Kaio e Douglas (Thaciano); Pepê (Everton) e Alisson.

Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Everton, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Dodi (Fluminense); Leonardo e Alisson (Grêmio).

RENDA - R$ 152.190,00.

PÚBLICO - 7.922 pagantes (8.721 total).

LOCAL - Engenhão, no Rio.