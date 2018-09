São Bernardo perde para a Ferroviária em partida da 2ª fase da Copa Paulista

Miriam Gimenes



29/09/2018 | 18:29



Em jogo de estreia na tarde deste sábado pela segunda fase da Copa Paulista contra o Ferroviária, o São Bernardo não obteve resultado positivo. Contrariando a vantagem do mando de jogo, já que a partida foi em casa, no Estádio 1° de Maio, o Tigre não marcou nenhum gol, enquanto o adversário movimentou duas vezes a rede. A equipe enfrenta na quarta-feira o Olímpia, às 20h, no Estádio Maria Tereza Breda.

Confira mais detalhes da partida na edição deste domingo.