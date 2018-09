Carreta perde o freio e causa acidente na Avenida Lions

do Diário Online



29/09/2018 | 18:22



Uma carreta perdeu o controle dos freios e colidiu com um poste na Avenida Lions, em São Bernardo, por volta das 15h40. O caminhão tanque, que estava vazio, teve um problema mecânico e acabou se envolvendo no acidente. Ninguém ficou ferido.

O motorista, ao constatar a falha, começou a buzinar e desviou o veículo para não bater em outros carros, o que acabou causando a colisão no poste. Foram acionadas três viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo que uma delas permanece no local acompanhando os trabalhos da Eletropaulo para a retirada e a colocação de um novo poste. A previsão é que a via seja liberada por volta da meia-noite.