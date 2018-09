Mayra Cardi exibe barrigão aos nove meses de gestação e brinca: Sophia está fazendo hora extra na barriga

29/09/2018 | 18:11



Mayra Cardi está gravidíssima! A loira revelou que a pequena Sophia pode vir ao mundo a qualquer momento e a mamãe mal pode esperar!

A beldade compartilhou um clique em seu Instagram na última sexta-feira, dia 29, e revelou que está na reta final da gestação. No clique, ela posa só de lingerie, exibindo o barrigão e ainda brincou:

Gente ela está demorando né? Quem ta louco para ela sair? @sophiacardiaguiar está fazendo hora extra na barriga #9meses#9mesesdemuitoamor #gestacaosaudavel #gestante #aespera

Aos nove meses, Mayra faz o tipo de mamãe agitada que não para por nada e revelou em seu InstaStory que pretende trabalhar até o último momento de sua gravidez. Haja energia, né?

A pequena é fruto do relacionamento da beldade com Arthur Aguiar e é a primeira filha do ator!