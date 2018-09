Gal Gadot será estrela de continuação do filme Assassinato no Expresso Oriente!

29/09/2018 | 18:11



A continuação de Assassinato no Expresso Oriente já possui uma protagonista! Segundo o Deadline, Gal Gadot foi escalada para estrelar o filme, intitulado Morte no Nilo.

A produção é uma adaptação do clássico livro da autora britânica Agatha Christie, que leva o mesmo nome e foi lançado em 1937. Na direção, o longa contará com Kenneth Branagh, que também deve dar vida ao detetive Hercule Poirot, apesar de não ter sido confirmado ainda.

A história mostra a investigação de um assassinato durante um cruzeiro de luxo no rio Nilo, no qual Poirot coincidentemente está à bordo. O detetive identifica diversos suspeitos, mas muitos deles acabam morrendo sem explicação, o que aumenta mais ainda o mistério. Gal Gadot interpretará Linnet Ridgeway Doyle, uma herdeira milionária que acaba de se casar e também está a bordo do cruzeiro.

Os planos da 20th Century Fox é de que o filme seja lançado no dia 20 de dezembro de 2019. Gal é a primeira atriz oficialmente confirmada como parte do elenco.