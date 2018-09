Canadá adia discurso na ONU em meio a negociações comerciais com EUA

29/09/2018 | 17:26



A ministra canadense de Relações Exteriores, Chrystia Freeland, adiou seu discurso na ONU, enquanto as negociações de livre comércio entre os EUA e o Canadá se intensificam.

Freeland estava programada para proclamar o discurso do Canadá à Assembleia Geral no sábado em Nova York, mas o Canadá trocou a vaga com outro país. A ministra pode ou não dar o discurso na segunda-feira.

O Canadá é o segundo principal parceiro comercial dos Estados Unidos. O páis ficou de fora quando os EUA e o México chegaram a um acordo no mês passado para renovar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês). Os EUA e o Canadá estão sob pressão para chegar a um acordo até domingo, quando os EUA devem divulgar o texto completo do acordo com o México.

As negociações comerciais foram complicadas por causa de questões como as altas tarifas de produtos lácteos do Canadá. Fonte: Associated Press.