FBI entra em contato com mulher que acusa Brett Kanaugh

29/09/2018 | 17:09



O FBI entrou em contato com Deborah Ramirez, que acusou Brett Kavanaugh de má conduta sexual quando ele era um estudante de Yale, como parte da investigação do Bureau sobre o nomeado para a Suprema Corte.

O advogado de Ramirez, John Clune, diz que os agentes querem entrevistá-la e ela concordou em cooperar.

O presidente Donald Trump ordenou que o FBI reabra a investigação de antecedentes de Kavanaugh depois que várias mulheres acusaram Kavanaugh de má conduta sexual. Kavanaugh negou as alegações.

Os líderes do Senado concordaram em adiar a votação final da nomeação de Kavanaugh para permitir uma investigação de uma semana do FBI. O Comitê Judiciário do Senado diz que o problema deve ser limitado a "atuais alegações críveis" contra Kavanaugh e terminado em 5 de outubro.

Ramirez disse que Kavanaugh se expôs a ela em uma festa no início dos anos 80, quando eram estudantes de Yale. Fonte: Associated Press.