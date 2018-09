Manifestantes contra Bolsonaro programam marcha até a Praça XV, no Rio

29/09/2018 | 17:00



Manifestantes contrários ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, que tomam a maior parte da praça da Cinelândia, no Centro do Rio, na tarde deste sábado, 29, seguirão em breve em marcha até a Praça XV, também no Centro. De cima de um carro de som, as organizadoras do protesto pedem passagem ao público.

Os protestos contra a candidatura de Bolsonaro foram convocados de forma espontânea, em várias cidades do País e também no exterior, a partir da criação do grupo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" no Facebook, no último dia 30. No Rio, o principal palco é a Cinelândia.

No protesto, as palavras de ordem contra Bolsonaro unem os manifestantes, que reúnem público variado. Performances de arte estão lado a lado com ativistas de perna de pau e militantes de partidos. É possível ver bandeiras de partidos como PDT e PSTU, assim como material de campanha do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, e do deputado federal Wadih Damous (PT-RJ). Também há manifestantes com camisetas de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, assim como representantes de religiões de matriz africana.

"Ele é machista, ele é machista! Meu voto será feminista!", diz um dos gritos de ordem entoados de cima do carro de som.