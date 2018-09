Marina diz que Bolsonaro 'amarelou' sobre não aceitar resultado da disputa

29/09/2018 | 16:56



A presidenciável Marina Silva (Rede) disse que o concorrente Jair Bolsonaro (PSL) "amarelou", a respeito da sua declaração de não aceitar o resultado da disputa, caso ele não seja eleito. A candidata participa do ato #EleNao, contra Bolsonaro, em São Paulo, na tarde deste sábado, 29.

"Parece um discurso de quem está amarelando diante da crítica da opinião pública", disse. "No Norte, quando alguém se porta desse jeito, quando pega a bola e tenta encerrar o jogo com a bola na mão, como se fosse o dono da bola e do jogo, a gente chama isso de amarelar", completou, acompanhada de seu vice, Eduardo Jorge.

No protesto do Largo da Batata, os "marineiros" vestem adesivos de #ElaSim, em referência à candidata.