Espanha: confronto na Catalunha deixa 14 feridos e seis presos

29/09/2018 | 16:51



Autoridades regionais da Catalunha informaram que 14 pessoas foram feridas e outras seis foram presas após separatistas entrarem em confronto violento com a polícia neste sábado.

Um policial foi ferido, disseram as autoridades, embora não tenha ficado claro se o policial foi contado entre as 14 pessoas que precisaram de atendimento médico. Três pessoas tiveram de ser levadas ao hospital enquanto as demais foram tratadas no local.

Separatistas catalães entraram em confronto várias vezes com a polícia, jogando pó colorido antes de atacar as linhas policiais, no centro de Barcelona. Os separatistas protestavam contra uma marcha que estava sendo realizada por defensores da polícia nacional da Espanha. Fonte: Associated Press.