Paquistão responsabiliza a Índia por colapso na relação entre os países

29/09/2018 | 16:32



O principal diplomata do Paquistão, o chanceler Shah Mahmood Qureshi, culpou a Índia pelo recente colapso nas relações, eu sua fala na reunião da ONU de líderes mundiais. Ele alegou que o Paquistão "prefere a política à paz".

Os comentários de Mahmood Qureshi ocorreram algumas horas após a Índia acusar seu país de abrigar terroristas.

Qureshi e seu colega indiano, Sushma Swaraj, deveriam ter um encontra na ONU nesta semana, mas, no dia seguinte ao anúncio da reunião, a Índia cancelou a reunião depois que um guarda de fronteira indiano foi morto na região disputada de Caxemira.

O diplomata reclamou que a atual administração da Índia cancelou o diálogo entre os dois países três vezes já, "cada vez em terrenos mais frágeis". Anteriormente, A Índia refutou a noção de que esteja sabotando as negociações de paz.

As duas nações do sul da Ásia e potências nucleares são vizinhas inquietas. Eles têm lutaram duas de suas três últimas guerras desde a independência em 1947 sobre o disputada região da Caxemira. Fonte: Associated Press.