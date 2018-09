Borussia Dortmund vira com 4 gols na etapa final, bate Leverkusen e assume ponta

29/09/2018 | 16:25



A sexta rodada do Campeonato Alemão contou com uma mudança relevante na tabela após o confronto entre Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Atuando fora de casa, o Borussia assumiu a liderança da competição em grande estilo na tarde deste sábado, quando chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu uma incrível virada, com quatro gols marcados no segundo tempo, para vencer por 4 a 2.

O Leverkusen abriu dois gols de vantagem logo no primeiro tempo. Michel Weiser marcou o primeiro aos nove minutos. Depois foi a vez de Jonathan Tah ampliar no fim da etapa inicial, aos 39. O Borussia, porém, foi buscar uma grande reação no segundo tempo.

O curioso é que o primeiro gol dos visitantes só saiu aos 20 minutos, com Jacob Bruun Larsen balançando as redes. Quatro minutos depois foi a vez de Marco Reus concluir contra-ataque em velocidade para empatar o jogo. Empolgado, o time de Dortmund foi buscar a virada aos 40 minutos, com um gol do atacante espanhol Paco Alcácer, que aos 45 voltaria a marcar para decretar o 4 a 2.

O resultado deixou o Borussia com 14 pontos na primeira posição, logo à frente do agora vice-líder Bayern de Munique, que tem 13 pontos após ter sido derrotado por 2 a 0 pelo Hertha Berlin, fora de casa, na sexta-feira, na abertura desta sexta rodada. Com este triunfo, o time da capital alemã também chegou aos 13 pontos e ocupa o terceiro lugar.

Poucas horas antes de o Borussia brilhar, o Werder Bremen desperdiçou a chance de assumir liderança ao perder por 2 a 1 para o Stuttgart, neste sábado, fora de casa. Assim, a equipe estacionou nos 11 pontos e ocupa a quinta posição. Com a mesma pontuação, mas no quarto lugar pelos critérios de desempate, está o Borussia Mönchengladbach, que em outra partida do dia empatou por 2 a 2 com o Wolfsburg, também atuando como visitante. O Stuttgart, por sua vez, é o 15º, com cinco pontos, logo acima da zona de rebaixamento.

Já o RB Leipzig superou o Hoffenheim por 2 a 1, fora de casa, e foi aos mesmos 11 pontos de Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach, mas ocupa a sexta posição e assim hoje fecha a zona de classificação à Liga da Europa na competição.

OUTROS JOGOS - Esta rodada também marcou a primeira vitória (e os primeiros pontos) do Schalke 04 nesta edição do Alemão. Jogando em Gelsenkirchen, o time superou o Mainz por 1 a 0 e chegou aos três pontos na vice-lanterna da tabela. Quem também se deu bem na rodada foi o Nuremberg, que venceu o rival Fortuna Dusseldorf por 3 a 0, em casa, e se garantiu fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos, na 14ª posição.