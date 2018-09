Com 2 gols de Neymar, PSG vence Nice e iguala recorde de 81 anos no Francês

29/09/2018 | 15:25



Com o brilho habitual de Neymar, que balançou as redes duas vezes, no primeiro e no último gol, o Paris Saint-Germain venceu o Nice por 3 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Francês, e igualou um recorde expressivo de 81 anos na competição nacional.

Com mais um triunfo, o time de Paris chegou à oitava vitória nos oito primeiros jogos do torneio e igualou o feito do Lille na temporada 1936/1937. Nkunku fez o outro gol do triunfo, que isola ainda mais o PSG na liderança.

Com 24 pontos, a equipe parisiense nada de braçadas e sobra na ponta da tabela. Para se ter ideia, o Saint-Étienne, segundo colocado, que venceu o Monaco na abertura da rodada, está nove pontos atrás. O Nice, por sua vez, é o 11º colocado, com 11 pontos.

Se é soberano no Campeonato Francês, na Liga dos Campeões, o time francês estreou com derrota e busca, assim, se recuperar no torneio intercontinental na próxima terça-feira, quando enfrenta o Estrela Vermelha, da Sérvia, no Parque dos Príncipes, em jogo da segunda rodada da fase de grupos. O próximo compromisso no Francês será contra o Lyon, no domingo, também em casa, às 16 horas (de Brasília). O Nice visita o Toulouse na sexta-feira, na abertura da rodada.

Com Mbappé de volta após três jogos de suspensão, e sem Cavani, poupado para o duelo da Liga dos Campeões, o PSG, mesmo sem seu trio de ataque ideal, não sofreu qualquer resistência do Nice e construiu sua oitava vitória no torneio com naturalidade.

Neymar e Mbappé se entenderam bem e foram os donos do jogo. No primeiro gol, marcado no primeiro tempo, o jovem francês furou, mas Neymar, não. Ele bateu de chapa e abriu o placar. O brasileiro ainda chegou a ampliar pouco tempo depois, mas o gol foi anulado com a ajuda do VAR por conta da posição irregular de Mbappé no lance.

Na etapa final, o Nice apostou em Balotelli, mas o centroavante italiano pouco fez. Quem brilhou foi Nkunku. O jovem francês aproveitou rebote de Mbappé e aumentou a contagem no primeiro minuto do segundo tempo.

Neymar voltou à cena com tudo nos instantes finais. O craque brasileiro provocou a expulsão de Cyprien ao aplicar um chapéu no marcador e levar um cotovelada, e selou o triunfo com o terceiro gol já nos acréscimos, completando assistência de Mbappé.