Ator Leonardo Machado morre aos 42 anos de idade

29/09/2018 | 14:11



O ator Leonardo Machado morreu na noite do dia 28 de setembro, em Porto Alegre. Ele tinha 42 anos de idade e sofria de câncer no fígado desde 2016. Em 20 anos de carreira, o ator atuou em peças de teatro, novelas como Viver a Vida e minisséries.

Mas foi no cinema em que Leonardo mais se destacou, e recebeu um Kikito no Festival de Gramado por sua atuação em Em Teu Nome. Ele também esteve no longa Teu Mundo não Cabe nos Teus Olhos, interpretando o melhor amigo do personagem de Edson Celulari.

Em 2017, Leonardo filmou o seu último filme, A Cabeça de Gumercindo Saraiva, no qual interpreta um dos protagonistas, o Capitão Francisco Saraiva, filho de Gumercindo Saraiva, caudilho revolucionário na Revolução Federalista.