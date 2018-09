Após comentário de modelo, fãs suspeitam que Bruna Marquezine e Neymar estão morando juntos!

29/09/2018 | 14:11



Recentemente, Bruna Marquezine falou abertamente sobre ter feito uma plástica no nariz, e ela realmente não tem medo de admitir que fez procedimentos estéticos.

Ao responder uma seguidora em seu Instagram na última sexta-feira, dia 28, a atriz brincou sobre a rinoplastia. Em uma foto de Bruna em Paris, a internauta comentou: Me empresta esse nariz um dia? A bela então, comentou, brincalhona: Demorei quase um ano para pagar. Empresto não.

Bruna Marquezine está na França para curtir a Semana de Moda de Paris e ganhou um comentário que deu o que falar entre os fãs do casal Brumar. Em publicação em que a atriz aparece com Neymar, a top model Izabel Goulart escreveu:

Dá para ter vizinhos mais cool?

Vale lembrar que Izabel é noiva do goleiro Kevin Trapp, que joga com Neymar no Paris Saint Germain. Não demorou muito para que os seguidores já levantassem a suspeita de que o jogador e Bruna estejam morando juntos. Será?