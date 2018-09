Ziraldo tem melhora no estado de saúde, mas permanece internado

29/09/2018 | 14:11



o cartunista Ziraldo sofreu na última quarta-feira, dia 26, um acidente vascular cerebral hemorrágico e está internado em hospital do Rio de Janeiro.

Segundo o boletim médico do hospital, Ziraldo já teve melhora em seu estado se saúde e no momento apresenta um quatro estável, mas permanece internado no Centro de Terapia Intensiva. Quando deu entrada no hospital, seu estado era grave.

Esta não foi a primeira vez que Ziraldo preocupou seus fãs. Em 2013, o cartunista sofreu um infarto leve em Frankfurt, na Alemanha e precisou ser submetido a um cateterismo.