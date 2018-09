Os famosos que provavelmente comparecerão ao casamento de Gwyneth Paltrow

29/09/2018 | 14:11



Gwyneth Paltrow está com tudo preparado para o grande dia de seu casamento! Segundo a People, ela e seu noivo, Brad Falchuk, reuniram seus entes queridos para um jantar de ensaio na última sexta-feira, dia 28.

Uma fonte contou que o casal parece estar muito feliz com a cerimônia, que será realizada neste sábado, dia 29.

- Eles passaram a maior parte do dia separados. Gwyneth está muito envolvida com a organização do casamento, mas ao mesmo tempo está bem tranquila.

Em janeiro, a atriz disse à People o quão empolgada estava com toda a organização.

- Eu nunca tive um casamento antes. Então por mais que eu esteja com 45 anos de idade, eu me sinto como uma pessoa de 21!

A lista completa dos convidados para o evento não é certa, mas na festa de noivado que aconteceu em abril, alguns dos convidados foram Ryan Murphy, que organizou a festa, Cameron Diaz, Demi Moore, Julia Roberts e Kate Hudson.

Segundo a Harper's Bazaar, outros nomes que provavelmente comparecerão no casamento são Jennifer Aniston, Stella McCartney, Liv Tyler, Reese Witherspoon, e Chelsea Handler.