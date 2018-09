Ariana Grande revela vontade de voltar a fazer shows; fãs se preocupam

29/09/2018 | 14:11



Ariana Grande está passando por um momento complicado em sua vida pessoal, mas ela sabe que pode contar com os fãs! A estrela, que recentemente anunciou sua pausa na carreira, conversou com os Arinators através de seu Twitter na noite da última sexta-feira, dia 28.

Os motivos para o hiato de Ariana foram a recente morte de seu ex-namorado, Mac Miller, e o atentado terrorista em seu show em Manchester, em meados de 2017. Os admiradores estão dando total apoio, e em resposta a um fã que disse para ela descansar pelo tempo que precisar, a cantora desabafou:

Estou impaciente. Não consigo ficar parada. Eu quero fazer uma turnê agora. Ontem eu queria ficar em casa pra sempre, mas hoje eu quero fazer shows e ver vocês. É tudo confuso. Mas estou trabalhando nisso. Eu vou manter você informado.

Enquanto alguns dos fãs ficaram entusiasmados com um possível retorno, outros ficaram preocupados. Um seguidor alertou: não queremos que você saia em turnê e depois se arrependa. Ariana então respondeu:

Eu nunca me arrependo. Meus momentos mais felizes são com vocês e no palco e outras coisas. Eu acho que são apenas os pedaços de tempo muito longos longe de casa que são assustadores para mim. Eu estou sendo muito honesta.

A cantora tranquilizou os fãs ao dizer que conhece seus limites, mas não escondeu sua ansiedade em voltar ao trabalho:

Talvez eu faça uma mini-turnê. Eu não posso fazer o que fiz da última vez agora, isso eu sei. Seja o que for, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu apenas amo e sinto falta de vocês. Todo mundo me dizendo que eu preciso de tempo, mas estou tão ansiosa. Eu não sei...

Apesar da vontade dela de retornar, a cantora cancelou a apresentação que faria no Saturday Night Live neste sábado, dia 29. Ariana será substituída por Kanye West.