Bolsonaro deixa o Hospital Albert Einstein

29/09/2018 | 14:00



O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, deixou na tarde deste sábado, 29, o hospital Albert Einstein, na capital paulista, após 22 dias internado, sem falar com a imprensa.

Bolsonaro segue, agora, rumo ao aeroporto de Congonhas, onde pegará um voo, às 15 horas, rumo ao Rio de Janeiro.

Antes de Bolsonaro deixar o hospital, o candidato do partido ao Senado, Major Olímpio, após visita ao presidenciável, adiantou a jornalistas que Bolsonaro já havia recebido a alta e que fará campanha de sua casa.

Olímpio disse que Bolsonaro deve respeitar as recomendações médicas, mas afirmou "não duvidar" de que o candidato fará campanha nas ruas já nos próximos dias.

Afirmou, ainda, que o desejo de Bolsonaro é de participar do último debate antes do primeiro turno, que ocorre na quinta-feira, organizado pela rede Globo.

O candidato ao Senado pelo PSL disse que não acredita que a campanha tenha sido prejudicada com o período de internação de Bolsonaro, após atentado à faca no início do mês, visto que os comitês trabalharam em todos os estados.

Segundo ele, no Estado de São Paulo, por exemplo, estão programadas cerca de 100 carreatas neste sábado.