Com gol de calcanhar, Roma vence clássico com a Lazio e sobe no Italiano

29/09/2018 | 13:33



Com gol de calcanhar e atuação convincente, a Roma levou a melhor no clássico da capital contra a Lazio ao vencer o arquirrival por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma. O dérbi foi válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

Depois de um início ruim no torneio, a Roma chega à segunda vitória consecutiva e sobe na tabela de classificação onde, agora, ocupa o quinto lugar, com 11 pontos, colada justamente na Lazio, quarta colocada, que tem um ponto a mais e poderia fechar a rodada na vice-liderança.

O time romanista dominou boa parte da partida e praticamente não correu riscos de ter o triunfo ameaçado. Vindo de uma goleada por 4 a 0 na última rodada sobre o lanterna Frosinone, a Roma se impôs sobre o arquirrival e protagonizou os principais lances de perigo do primeiro tempo.

Com o bósnio Dzeko apagado, Pellegrini foi um dos nomes da partida. O meia italiano saiu do banco de reservas para substituir o argentino Javier Pastore e ser responsável por abrir o placar ainda no primeiro tempo, com um belo gol de calcanhar.

Na etapa final, a Lazio cresceu, incomodou e chegou ao seu gol com Immobile. O artilheiro aproveitou falha da defesa adversária, avançou com a bola e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Olsen.

A reação da Lazio, porém, parou por aí. Pouco tempo depois de sofrer o gol, a Roma se recuperou e voltou a ficar à frente no placar após o lateral-esquerdo russo Kolarov marcar em linda cobrança de falta. Após assistência de Pellegrini, o zagueiro argentino Fazio fez o terceiro gol nos últimos instantes da partida e decretou a vitória por 3 a 1.

A Roma volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Viktoria Plzen, da República Checa, pelo segundo jogo da fase inicial da Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Italiano, a equipe visita o Empoli no sábado, dia 5, no Estádio Carlo Castellani, em duelo da oitava rodada. No dia seguinte, a Lazio recebe a Fiorentina no Estádio Olímpico de Roma.

O sábado ainda reserva dois jogos importantes da competição. Atuais campeão e vice-campeão, respectivamente, Juventus e Napoli se enfrentam em Turim. O duelo vale a liderança do torneio - no momento ambos estão empatados com 17 pontos. Mais tarde, a Inter recebe o Cagliari em Milão.