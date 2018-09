Número de mortos por terremoto na Indonésia pode crescer consideravelmente

29/09/2018 | 10:37



Jacarta, 29/09/2018 - Autoridades locais alertaram neste sábado que o número de mortes provocada pelo forte terremoto seguido de tsunami que atingiu ontem a ilha indonésia de Sulawesi pode aumentar consideravelmente.

Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres do país, disse que 384 pessoas morreram na cidade de Palu, capital da província na região central de Sulawesi, depois que um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha na noite de sexta-feira. Segundo ele, esse número pode subir a medida que chegam mais informações de outras áreas afetadas da província, localizada ao leste da capital da Indonésia, Jacarta. Mais de 16.700 pessoas estão desalojadas, diz a agência.

Nas redes sociais circulam vídeos mostrando a chegada de uma onda gigante na costa de Palu, carregando carros e estruturas de madeira antes de atingir as paredes de um shopping e de uma mesquita. Nugroho confirmou ter visto diversos vídeos.

Entre os mortos está um controlador de tráfego aéreo de 21 anos que permaneceu em seu posto no momento do terremoto para garantir que um avião de passageiros prestes a decolar seguisse viagem em segurança. Segundo autoridades do setor de aviação, Anthonius Gunawan Agung saltou da torre de controle de tráfego aéreo quando a estrutura começou a ruir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado.

Oficiais do governo em Palu disseram à mídia local que as ondas atingiram o segundo andar do prédio. Segundo Nugroho, o mar subiu até três metros em algumas áreas.

Esse foi um dos piores tsunamis a atingir o país desde 2004, quando um terremoto na costa oeste de Sumatra gerou ondas que provocaram a morte de aproximadamente 228 mil pessoas em todo o Oceano Índico, a maior parte delas na Indonésia.

O desastre de sexta-feira segue uma série de terremotos e erupções vulcânicas ocorridas nos últimos meses que tem atraído a atenção da mídia para as dificuldades do governo em atrair mais turistas para o país.

O presidente Joko Widodo quer elevar o número de visitantes estrangeiros no país em 47% no próximo ano, para 20 milhões. A intenção é se aproximar de países vizinhos como Tailândia, Cingapura e Malásia, que são mais frequentados pelos turistas. Essa indústria, que movimenta US$ 20 bilhões por ano, já é a maior fonte de entrada de recursos estrangeiros da ilha e uma fonte significativa de emprego para o país de 250 milhões de pessoas. Fonte: Dow Jones Newswires.