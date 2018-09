Reforço, Jacsson já mira a disputa do Paulista pelo São Caetano

Da Redação



29/09/2018 | 09:03



Visando a disputa do Paulistão do ano que vem, o São Caetano trouxe pacotão de reforços na última semana – o goleiro Jacsson, o meia Davi e os atacantes Bruno Mezenga e Ítalo. Revelado pelo Internacional e na primeira passagem pelo futebol paulista, o arqueiro, que ainda é vinculado ao clube gaúcho, aproveitou para explicar a escolha pelo Azulão, já que estava defendendo o Bolívar, da Bolívia.

“Fiz essa escolha (atuar no São Caetano) para buscar novos ares e sair um pouco da comodidade. Tenho oito anos de Internacional e alguns empréstimos. Agora busco algo grande. Temos pela frente a Copa Paulista, competição que queremos ser campeões para garantir vaga na Copa do Brasil. Mas o foco maior, no desafio de jogar no São Caetano, é disputar o próximo Paulistão”, disse o goleiro de 24 anos, que, além de passar pelo Colorado e pelo Bolívar, jogou no Santa Cruz.

Jacsson, aliás, confia muito em sua participação no Paulistão do ano que vem, competição que elogia pela igualdade. “Já joguei muito contra os clubes paulistas. Sei da força do Campeonato Paulista, pois é uma grande vitrine. Na minha opinião é o melhor estadual do Brasil, então busco ter grande participação nesta competição”, completou o goleiro, que também entrou em campo pela Seleção Brasileira de base.

Líder isolado do Grupo 3, na primeira fase, e ainda invicto na competição, o Azulão se prepara para enfrentar o Rio Claro, às 15h de amanhã, no Schimitão, no Interior paulista. O adversário foi somente o quarto colocado do Grupo B, que teve a Ferroviária como destaque. da Redação