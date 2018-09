Incêndio leva a desabamento de prédio no centro de São Paulo

29/09/2018 | 07:34



Um incêndio causou o desabamento de um prédio comercial no Pari, região central de São Paulo, na noite da sexta-feira, 28. Antes do colapso da estrutura de quatro andares, uma pessoa havia sido resgatada com ferimentos decorrentes das chamas. Cerca de 30 viaturas dos bombeiros foram acionadas para o local e, até o início da madrugada deste sábado, 29, os agentes permaneceram no local realizando atividades de rescaldo.

De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, uma pessoa foi atendida com ferimentos decorrentes do incêndio e encaminhada para atendimento no Hospital das Clínicas.

O prédio atingido fica localizado na Rua Carnot, na altura do número 500.

A corporação não havia informado até o horário de publicação desta matéria quais seriam as causas para o início das chamas nem o grau de comprometimento da estrutura dos prédios vizinhos.

Imagens da TV Globo mostram o momento em que os andares superiores da estrutura desabam.

Não havia ninguém no interior do prédio no momento do colapso da estrutura. Autoridades da

Prefeitura e do Corpo de Bombeiros estão avaliando os danos causados ao imóveis próximos.