Você se sente motivado no trabalho?

Cíntia Bortotto



01/10/2018 | 07:07



Trabalhar motivado faz toda a diferença quando o assunto é produtividade. Neste sentido, a motivação é fundamental tanto para os subordinados quanto para os líderes, que precisam entender as melhores formas de engajar os colaboradores. E por que isso é tão importante? Motivação é um tema estudado há muito tempo, pois o ser humano sempre tenta entender o porquê de determinados comportamentos em alguns indivíduos e outros comportamentos em outras pessoas.

Uma das teorias de motivação mais conhecidas é a chamada ‘teoria das necessidades de Maslow’, que, de acordo com uma pirâmide em que elenca a hierarquia das necessidades humanas, o autor acabou levando à luz muitos líderes sobre o que pode motivar seu funcionário, como autorrealização, estima, necessidades sociais, de segurança e básicas.

É sabido que quando as necessidades básicas ou de segurança do ser humano não são atendidas, o nível de insatisfação cresce. Assim, as pessoas precisam ter condições de trabalho que garantam que as necessidades básicas (abrigo, vestimenta, fome, sexo, sede, conforto) e de segurança (proteção, ordem, consciência dos perigos e riscos, senso de responsabilidade) sejam satisfeitas e as demais aumentam o nível de satisfação e a vontade de pertencer que os funcionários têm.

E você, sabe ser um líder motivador? Separei algumas dicas para transformar sua equipe.

– Reconheça no dia a dia! Faça elogios, escreva bilhetes e demonstre que seu funcionário está no caminho certo e fez um bom trabalho. É um reconhecimento que custa pouco, comove e cria vínculo.

– Agradeça pelo que ele fez além do esperado! Este é o tipo de reconhecimento mais formal, onde funcionários que desempenharam acima e além das suas atribuições merecem. São prêmios para aqueles que entregaram conquistas significativas, ideias diferenciadas que trouxeram retorno para a empresa ou vendas muito acima das expectativas. Um aspecto importante é que o prêmio seja proporcional ao resultado.

– A carreira na empresa é importante! Reconhecimento pela carreira são os já conhecidos prêmios por tempo de serviço. Eles continuam sendo efetivos, pois são reconhecimentos formais e suscitam confiança e vínculo. Para melhorar adaptação às necessidades imediatas da nova geração, a recomendação de especialistas é de que o modelo atual seja revisto, para começar ainda no primeiro ano e não mais apenas com cinco anos.

– Comemore! Eventos de fim de ano, ou para abertura ou fechamento de algum projeto grande, aniversário da empresa, lançamento de um novo produto, dia das secretárias etc. motivam as pessoas. Eles reforçam a marca da empresa e agradecem a todos os integrantes de uma equipe, divisão ou, até mesmo, a organização inteira.

Bem, motivação é um exercício constante. Você deve praticá-lo consigo mesmo, com pessoas da sua vida pessoal. Desafiar as pessoas, reconhecer, elogiar deixa a vida mais leve e gostosa. Siga confiante e boa sorte!