Centros públicos disponibilizam 796 vagas

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



01/10/2018 | 07:20



Quem está em busca de emprego pode se candidatar a uma das 796 oportunidades em aberto nos centros públicos e agência de emprego da região. Estão disponíveis nesta semana postos para atuar como operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, auxiliar de limpeza, entre outros.

A CTR (Central de Trabalho e Renda), em São Bernardo, totaliza 337 chances. Destacam-se 30 postos para atuar como auxiliar de limpeza e 25 como operador de caixa, além de 181 vagas exclusivas para pessoa com deficiência, sendo 68 como operador de telemarketing.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) disponibiliza 113 oportunidades, a exemplo de 40 chances como atendente de loja e mercado e 40 como repositor em supermercados.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) dispõe de 100 vagas, sendo 90 para atuar em unidade do supermercado Compre Bem, cuja inauguração está prevista até o fim do ano. Exemplos são postos para atuar como chefe de seção, padeiro e repositor.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, por sua vez, conta com 46 opções, a exemplo de 15 como ajudante de cozinha e 11 como ajudante de sushiman.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), reúne 118 postos para atuar no Grande ABC. Vale dizer que a plataforma de compartilhamento de vagas dos centros públicos é a mesma do órgão federal, portanto, algumas podem coincidir. Para se candidatar a uma delas, é preciso se cadastrar em https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente nos centros públicos munido de RG, CPF e carteira de trabalho.

Na Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, existem 82 oportunidades, que remuneram até R$ 7.000, como é o caso de vaga como analista de desenho analítico. Opção como analista de produto possui salário de até R$ 6.000 e, com pagamento de até R$ 4.000, há posto para analista de orçamento. Para se inscrever, basta acessar o site www.luandre.com.br.