Palhavam celebra período apenas para treinos antes dos novos desafios

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/09/2018 | 07:00



José Carlos Palhavam comemorou a semana inteira livre de treinos no Santo André. O técnico sabe que dificilmente terá outra oportunidade para corrigir situações e aproveitou os trabalhos para deixar tudo ajustado com foco na estreia na segunda fase, amanhã, às 15h, diante do Red Bull, no Estádio Bruno Daniel. “Foi semana bem tranquila, cheia, conseguimos ter pegada melhor. Importante porque na sequência teremos três jogos com pouco tempo de preparação entre um e outro, com viagens, então aproveitamos para dar ênfase maior na correção das falhas”, explicou.



O treinador também aproveitou para testar alternativas para os jogadores que estarão fora de combate amanhã. O zagueiro Héliton está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga, assim como o meia Emerson Silva, expulso na última rodada da primeira fase, no clássico contra o São Caetano.



Palhavam acredita que a segunda fase terá nível superior ao da primeira. “O início foi forte. A tendência agora são equipes mais qualificadas. Grupo bastante equilibrado e temos de aproveitar as oportunidades para pontuar e seguir em busca do nosso objetivo, que é a classificação”, comentou.