Timão visita América-MG

João Victor Romoli

Especial para o Diário



29/09/2018 | 07:00



Embalado pela conquista da vaga na final da Copa do Brasil, na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o América-MG, às 19h deste sábado, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O time do técnico Jair Ventura quer aproveitar o bom momento para se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro – está em oitavo lugar, com 34 pontos, e a oito do Atlético-MG, em sexto.

Para esse sábado, porém, Jair não vai contar com pelo menos quatro titulares. O lateral-direito Fagner, com fibrose na coxa esquerda, é desfalque certo. Com isso, Gabriel deve ser improvisado no setor. Já o lateral-esquerdo Danilo Avelar e os meio-campistas Douglas e Jadson podem ser poupados. Se não atuarem, Carlos Augusto, Araos e Pedrinho entram na equipe, respectivamente.

Outro que pode ser surpresa neste jogo é o atacante Roger. Como Mateus Vital sentiu desgaste e pediu substituição na partida diante do Flamengo, na Arena em Itaquera, o técnico Jair Ventura tende a apostar novamente no esquema com centroavante.

Se consolidando cada vez mais como titular, o zagueiro Léo Santos fez algumas considerações sobre a contratação do treinador. “Acho que com o Jair não mudou muita coisa (taticamente), até porque ele teve duas, três semanas de trabalho. O que a gente conseguiu resgatar foi a essência. Nos fechamos ainda mais com a chegada do Jair e nos unimos, mostrando força e foco. Foi mais a questão do grupo”, afirmou.