Tigre quer fazer lição de casa

João Victor Romoli

Especial para o Diário



29/09/2018 | 07:00



O São Bernardo será o primeiro time da região a estrear na segunda fase da Copa Paulista. Buscando ser mais efetivo e fazer valer o mando de campo, a equipe enfrenta a Ferroviária, às 15h, no Estádio 1° de Maio.

O confronto, aliás, promete ser muito difícil, já que o adversário foi líder do Grupo 2, com 22 pontos e tem um dos artilheiros da competição – o meia Tom, com seis gols. O Tigre, no entanto, tem arma para surpreender. Trata-se do meia-atacante Samuel, de apenas 18 anos, que é considerado o destaque do clube no torneio. O jogador, que deve ser escalado novamente como titular, prometeu entrega em campo e valorizou a conquista da vitória.

“O torcedor pode esperar uma equipe com muita vontade de vencer, com muita entrega em campo em busca da vitória para iniciar com os três pontos dentro da nossa casa”’, disse o atleta, que ainda aproveitou para avaliar o Grupo 6, que, além da Ferroviária, conta com Olímpia e Juventus.

“Com certeza a segunda fase será muito mais difícil, com o nível técnico mais alto. É praticamente um novo campeonato, com todas as equipes começando sem pontuação. Mas eu penso que sempre temos que pensar em conquista. Você não pode entrar em campo pensando em só fazer mais um jogo. Tem que entrar em todo confronto pensando em ser campeão, com foco, pensando grande. Aí as coisas acontecem”, completou o jogador, que foi campeão da Copa SãoPaulo de Futebol Júnior deste ano com o Flamengo.

Para o jogo de hoje, o técnico Wilson Júnior ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Dogão, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo. Se ele não atuar, Alexandre e Nicolas continuarão formando a dupla de zaga. Já o atacante Careca, com dores na panturrilha direita, é desfalque certo. Ele não treinou normalmente e deve dar lugar a Gustavinho. (Colaborou Anderson Fattori)

Wilson Júnior diz que semana livre serviu para corrigir erros

O São Bernardo tenta aproveitar o jogo deste sábado para colocar em prática todo o trabalho feito na semana, quando não entrou em campo. Por isso, o técnico Wilson Júnior ressaltou que corrigiu posicionamentos e jogadas para iniciar a segunda fase da Copa Paulista com os três pontos.

“Trabalhamos bem no período. Tivemos semana cheia para realizar os treinamentos. Pude rever alguns conceitos técnicos e táticos. Então, estamos bem preparados. Jogar em casa é importante. Sabemos da dificuldade que vamos ter por conta do adversário (Ferroviária), mas estamos muito otimistas em busca do resultado positivo”, falou o treinador, no comando do Tigre desde abril do ano passado.