Alunos fazem plantio de árvore e economizam papel

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/09/2018 | 07:00



Alunos da EE Coronel Bonifácio de Carvalho, no bairro Santa Paula, em São Caetano, aprendem, no dia a dia, a importância de práticas sustentáveis. Um dos projetos detalhou os impactos da indústria do papel na natureza e, por isso, estimulou a redução do uso do material em sala de aula. Como complemento, foi realizado plantio de árvores em uma montadora da cidade.

Os estudantes participaram, ontem, da 12ª edição do Desafio de Redação, que entrou em sua reta final. O período de produção literária será finalizado no dia 3. Neste ano, o concurso propôs o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo.

Em seus textos, os garotos lembraram que, além do plantio de mudas, a unidade de ensino mantém outros métodos de estímulo à preservação do meio ambiente, como, por exemplo, a não utilização de isopor para a confecção de maquetes. “Tudo o que é feito na escola é voltado à prática da sustentabilidade”, resumiu o coordenador Ewerson Alessandro de Souza. “Não se fala em sociedade sem sustentabilidade. Temos de permear o tema desde cedo.”

Estudante do 8º ano do Ensino Fundamental, Emilly Laysa de Lira Lucena, 14 anos, acredita que “não há projeto específico para salvar o mundo”, mas que, “com investimento em Educação, tudo se transforma”. “Quem faz a sustentabilidade é a própria sociedade, mas isso só existe se houver educação. O incentivo a práticas sustentáveis deve ter início dentro das escolas, senão, jamais teremos um cidadão que pensa com este viés.”

