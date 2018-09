Sto.André recebe prêmio por alcançar índice de cura nos casos de tuberculose

da Redação



29/09/2018 | 07:00



Santo André foi premiada durante o Fórum de Tuberculose do Estado de São Paulo, por alcançar a meta de 85% de cura da doença em casos novos no ano de 2017. No período, deram entrada na rede de Saúde do município, tanto nos equipamentos públicos como nos privados, 188 casos de tuberculose, sendo que destes, 160 (85,1%) evoluíram para cura.

Ao considerar do total apenas aqueles que residem na cidade, foram 183 casos novos neste período, tendo 156 com encerramento por cura (85,2%). Já em 2018, até o momento, 146 casos novos deram entrada e estão em processo de tratamento.

“Alcançar a meta de cura significa que a rede de assistência conseguiu manter o protocolo de tratamento, e que nossa equipe conseguiu monitorar os atendimentos e dar o apoio necessário aos serviços”, disse a coordenadora do Programa de Tuberculose, Márcia Furquim.

Segundo informações do portal do Ministério da Saúde, o principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca ou produtiva, persistente por mais de três semanas. Emagrecimento, fadiga e sudorese noturna podem estar associados também ao quadro e devem ser investigados.