Datafolha/Rio: Eduardo Paes tem 25%; Garotinho, 15%; e Romário, 14%

28/09/2018 | 20:16



Na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) segue liderando as intenções de voto para o primeiro turno, com 25%, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 28. No levantamento anterior, ele tinha 22%.

Anthony Garotinho (PRP) tem 15% das intenções de voto. A pesquisa foi registrada e realizada antes da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de barrar a candidatura de Garotinho. Ele tinha 12% na sondagem divulgada na quinta-feira da semana passada, 20.

Romário Faria (Podemos) se manteve com 14%. Ele é seguido por Índio da Costa (PSD), com 8%; Tarcísio Motta (PSOL), que tem 6%; Wilson Witzel (PSC), que pontuou 4%; Marcia Tiburi (PT), com 3%; e Pedro Fernandes (PDT), com 2%. Os demais concorrentes ficaram entre 0% e 1%.

Votos em branco e nulos somaram 15%. Entre os eleitores, 4% estão indecisos.

Eduardo Paes vence Romário (44% a 32%) e Garotinho (46% a 25%) nas simulações de segundo turno. Romário ganharia de Garotinho na segunda etapa da disputa por 40% a 28%.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.414 eleitores de 26 a 28 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio sob o protocolo RJ-00977/2018.