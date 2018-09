Datafolha/SP: Doria oscila de 26% para 25% e Skaf continua com 22%

28/09/2018 | 20:09



Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) seguem tecnicamente empatados, mostra a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 28. O ex-prefeito de São Paulo oscilou negativamente de 26% para 25% e o emedebista ficou estável em 22%, mesmo resultado da pesquisa do dia 20 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais.

Em seguida aparece o governador Márcio França (PSB), que se aproxima dos concorrentes e foi de 11% para 14%, seguindo tendência de alta.

Luiz Marinho, do PT, oscilou negativamente de 6% para 5%. Em seguida, surgem Major Costa e Silva (DC), com 3%, e Professora Lisete (PSOL), com 2%. Outros candidatos tiveram 1% de menção dos eleitores, segundo o levantamento.

Se considerado um segundo turno, Skaf lidera. Ele venceria Doria por 41% a 36%. Brancos e nulos, neste caso, são 20%. O emedebista também derrotaria França, por 41% a 35%. Já se o segundo turno fosse entre João Doria e França, Doria venceria por 41% a 34%. França só venceria Luiz Marinho, por 45% a 21% em um segundo turno.

O Datafolha mostrou ainda que Doria segue tendo a maior rejeição, com 38%. Skaf e Marinho têm 27% e França, 17%.

A pesquisa entrevistou 2.101 pessoas presencialmente em 65 municípios do Estado de São Paulo de quarta-feira, 26, a sexta-feira, 28. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (nº SP 07221/2018).