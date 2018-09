Avião bate em árvore durante reboque em Congonhas

28/09/2018 | 18:42



Um avião modelo A320, da Latam, se envolveu em um incidente ao ser rebocado no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 28. Parte da fuselagem acabou batendo em uma árvore durante uma manobra de parada.

O caso aconteceu por volta das 16h40, horário em que o avião não estava tripulado e seria deslocado do hangar para o pátio de embarque. Não houve feridos. Responsável pela administração de Congonhas, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) afirmou que não houve impacto no funcionamento do aeroporto, que opera normalmente.

"A Latam esclarece que a aeronave estava vazia, já foi removida e entrará em manutenção", diz a empresa, em nota. "Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura."